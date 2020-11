Janne Pfeifer ist neue Pastorin der FeG in Medenbach

Sie ist die neue Pastorin der Freien evangelischen Gemeinde in Medenbach: Janne Pfeifer. Foto: Madeleine Pfeifer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BREITSCHEID-MEDENBACH - Janne Pfeifer ist in einem feierlichen Gottesdienst als neue Pastorin in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Medenbach eingeführt worden. Sie steht nun mit einer Teilzeit- Stelle an der Seite von Pastor Gerhard Schneider, der Ende 2021 in Ruhestand geht.

Janne Pfeifer stammt aus Duisburg und hat im Sommer 2019 ihr Masterstudium an der Theologischen Hochschule in Ewersbach abgeschlossen. Sie ist 26 Jahre alt, verheiratet, Mutter eines Kindes und lebt mit ihrer Familie im Dillenburger Stadtteil Frohnhausen.

Zeitgleich mit ihrer Einführung in ihre erste Pastorenstelle wurde sie von Präses Ansgar Hörsting vom Bund Freier evangelischen Gemeinden zur Pastorin dieses Gemeindebundes ordiniert. Er überreichte ihr auch die Ordinationsurkunde.

Start mit hoher Motivation und viel Engagement

Die junge Pastorin freut sich sehr auf ihre erste Stelle in Medenbach und geht mit viel Engagement und einer hohen Motivation daran, sich in die Gestaltung und in den Aufbau dieser Gemeinde einzubringen.

Grüße und Segenswünsche für ihren zukünftigen Dienst brachten Bürgermeister Roland Lay (parteilos), Heinz Kunz als Mitglied des Vorstandes der evangelischen Kirchengemeinde sowie Sebastian Wickel, Jugendpastor im FeG-Dill-Westerwaldkreis.