Jede Menge Kabel in Niederscheld gestohlen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Unbekannte haben zwischen Donnerstag vergangener und Mittwoch dieser Woche in Niederscheld Kupferkabel von zwei Trommeln sowie weitere, auf Euro-Paletten gelagerte Kabel bei einem Betrieb in der Straße Im Wackenbach gestohlen. Zuvor hatten sie ein Loch in den Zaun des Unternehmens geschnitten. Der Wert ihrer Beute ist noch nicht bekannt. Hinweise von möglichen Zeugen der Tat erbittet die Polizei unter Telefon 02771-9070.