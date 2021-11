Jeden Tag in Dillenburg ein Fensterchen öffnen

Kreative Idee: Die Fenster der Johann-von-Nassau-Schule verwandeln sich auf Initiative von Julia Hinke (l.) und Laura Dreiseidler in einen Adventskalender. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Adventskalender XL: Die Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg will Schülern und Passanten in der Wilhelmstraße ein besonderes vorweihnachtliches Vergnügen bereiten. Im Kunstunterricht haben Schüler 24 Motive auf Papier gebracht, die ab dem 1. Dezember in den Fenstern zu sehen sein sollen.

In den vergangenen Tagen ist im Kunstunterricht an der Dillenburger Haupt- und Realschule die Adventszeit eingekehrt. In entsprechenden Kursen in verschiedenen Jahrgängen haben rund 150 Schüler einen riesigen Adventskalender angefertigt. Dieser soll ab dem 1. Dezember nicht nur die Schulgemeinde, sondern auch Passanten in der Wilhelmstraße eine Freude machen.

24 Motive als große Plakate für die Fenster gemalt

Jeden Tag soll in einem Fenster ein "Türchen" geöffnet werden. Ein Türchen entspricht einem Bild, das die Jugendlichen im Unterricht erstellt haben. 23 Motive werden in 23 Fenstern nach und nach enthüllt. Das 24. Bild wird im Haupteingang der Schule befestigt.

Lebendiger Adventskalender als Vorbild für Schulaktion

Die größten Bilder sind 1,70 Meter hoch und 1,60 Meter breit. Die kleinsten "Türchen" messen 1,40 Meter mal einen Meter. Alles wurde von den Schülern genau gemessen, dann wurde vorgezeichnet, gemalt und umrandet.

Die Bilder bestehen aus mehreren Teilen und sind zusammengesetzt. Nikolaus, Lebkuchenmann, Nussknacker, Engel und viele Motive mehr sind plakativ entstanden und sollen demnächst die Wartezeit auf das Weihnachtsfest verkürzen.

Um acht Uhr wird das

erste Türchen geöffnet

Julia Hinke hatte die Idee. Ein "lebendiger Adventskalender" in ihrer Heimat im Gießener Raum war Vorbild. "Ich dachte, so etwas oder etwas Ähnliches muss doch auch für die Schule möglich sein", berichtet sie. Ihre Kollegin Laura Dreiseidler sei sofort Feuer und Flamme gewesen. Unterstützung fand sie auch in der Kunstfachbereichskonferenz, in der sie das vorweihnachtliche Projekt vorstellte.

Der Adventskalender XL der Johann-von-Nassau-Schule soll ab dem 1. Dezember morgens gegen 8 Uhr geöffnet werden. An den Wochenenden werden die "Türchen" etwas später aufgemacht. Nach dem 24. Dezember sollen sie in den Weihnachtsferien noch zu sehen sein. Am 10. Januar sollen die Motive abgehängt werden.