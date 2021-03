Jessica Klaudy möchte nicht mehr durchs Raster fallen

Homeoffice der anderen Art: Jessica Klaudy erhält ein wenig Arbeit, die sie daheim erledigen kann. Derzeit verschweißt sie Kleinteile. Ein gleichwertiger Ersatz für ihren vorherigen Arbeitsalltag ist das jedoch nicht. Foto: Lebenshilfe Dillenburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - "Menschen wieder in den Arm nehmen zu dürfen." Das wünscht sich Jessica Klaudy. Für die Zeit nach Corona. "Denn das ist es, was mir am meisten fehlt. Das Zwischenmenschliche." Die 33-jährige ist aufgrund ihrer Behinderung seit einem Jahr fast durchgängig daheim. Sie zählt zur Risikogruppe - und fühlt sich von der Politik übersehen. "Menschen wie ich benötigen viel mehr Aufmerksamkeit - gerade in dieser Zeit."

Lesen Sie auch: Zoe wartet seit über einem Jahr auf einen neuen Rollstuhl

Als Jessica Klaudy 13 Jahre alt war, erhielt sie die Diagnose Skoliose. Die Verkrümmung der Wirbelsäule sei inoperabel, sagten ihr die Ärzte. Das Risiko einer Querschnittslähmung zu groß. Die Beeinträchtigungen nahmen im Laufe der Jahre immer weiter zu.

Die Lungenfunktion ist beeinträchtigt, Herzrhythmusstörungen kamen hinzu. Seit einem Jahr ist die Herbornerin auf ein mobiles Sauerstoffgerät angewiesen. Eine Covid-19-Erkrankung wäre für sie lebensbedrohlich.

"Ich weiß noch, dass ich gerade mal eine Woche lang mit dem Sauerstoffgerät zur Arbeit gefahren bin, als dann die Werkstätten wegen des Lockdowns schließen mussten", erzählt sie. "Als sie dann wieder öffnen durften, blieb ich mit Attest daheim." Dass dieser Zustand allerdings ein Jahr andauern würde, hatte sie nicht erwartet.

"Irgendwann fällt einem auch nichts mehr ein. Das macht mich kirre." Jessica Klaudy (33)

"Ich vermisse die Arbeit sehr, vor allem, weil ich dort unter Menschen bin." Seit 2015 ist sie auf einem Außenarbeitsplatz der Dillenburger Lebenshilfe-Werkstätten bei der Firma Bretthauer in Frohnhausen beschäftigt. Gruppenleitung und Sozialer Dienst versorgen sie seit der Pandemie regelmäßig mit etwas Heimarbeit. Aktuell verschweißt sie Kleinteile. Ansonsten ist ihr Alltag eintönig: fernsehen, malen, mal einkaufen, wenn ihr körperlicher Zustand es zulässt. Sie sei unruhig und liege viel wach. "Irgendwann fällt einem auch nichts mehr ein", erzählt sie. "Das macht mich kirre. Man fragt sich morgens, wozu man eigentlich aufstehen soll. Und wie lange das so weitergehen soll."

Ihre Hoffnung: die Impfung. "Doch ich gehöre trotz meiner Erkrankung nicht zu den ersten beiden Kategorien."

"Menschen wie ich fallen durchs Raster, weil ich zu jung bin und nicht die entsprechenden Kriterien erfülle." Jessica Klaudy (33)

Die 33-Jährige ist überzeugt: Menschen mit Behinderungen würden von der Politik in der Pandemie häufig nicht wahrgenommen. "Dabei ist es doch so, dass gerade in unseren Werkstätten überwiegend Menschen mit Vorerkrankungen arbeiten und in unseren Wohnheimen Menschen mit Vorerkrankungen leben."

Ihr Appell an die Politiker lautet daher: genauer hinsehen. Für sie ist klar: "Menschen wie ich fallen durchs Raster, weil ich zu jung bin und nicht die entsprechenden Kriterien erfülle." Da erfordere es ein Umdenken, sagt Jessica Klaudy. Damit sie irgendwann wieder einen Alltag hat. Mit Arbeit. Mit Freunden. Trotz Pandemie.

Lesen Sie auch: CDU-Bundestagsabgeordneter feiert Party mit elf Gästen