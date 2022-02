Jetzt noch schnell die Hecke schneiden

Für den Schnitt von Hecken gelten strenge Vorschriften. Archivfoto: Kai Remmers/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Hecken, Gebüsche und Bäume dürfen vom 1. März bis 30. September eines jeden Jahres nicht beseitigt, gefällt oder auf Stock gesetzt, das heißt stark beschnitten, werden. In einigen Fällen gebe es Ausnahmen, erläuterte Kreis-Pressesprecherin Nicole Zey in einer Mitteilung. Dann sollte rechtzeitig Kontakt mit der unteren Naturschutzbehörde des Lahn-Dill-Kreises aufgenommen werden.

Mit Beginn des Frühjahrs beginnt auch die Tierwelt wieder mit ihren Aktivitäten. Sie findet in diesen Gehölzen ideale Lebensräume, sei es als Nist- oder Ruheplatz, Nahrungsraum oder Unterschlupf. Gärten böten gerade in besiedelten Gebieten oft die einzige Rückzugsmöglichkeit für viele gefährdete Tierarten, schilderte Zey. Ein schonender Form- und Pflegeschnitt zur Beseitigung des laufenden Zuwachses sei grundsätzlich möglich. Dabei sollte besonders auf brütende oder nistende Vögel geachtet werden.

Auch das Fällen von Bäumen sei von März bis September nur eingeschränkt möglich. In dieser Zeit dürften Bäume außerhalb von gärtnerisch genutzten Flächen und des Waldes nicht ohne Ausnahmegenehmigung beseitigt werden. Es gehe vor allem um Bäume an Straßen, Obstbäume in Streuwiesen sowie Einzelbäume oder Baumgruppen in der freien Landschaft.

Sollte es aus Sicherheitsgründen oder wegen dringender Bauarbeiten doch erforderlich sein, bestimmte Bäume zu fällen, sei eine Genehmigung einzuholen. Anfragen könnten per E-Mail an umwelt@lahn-dill-kreis.de gerichtet werden.