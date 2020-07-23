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Donnerstag, 23.07.2020 - 05:00
3 min

Jetzt stehen die Schelder Hochlandrinder "unter Beobachtung"

Niederschelder Vogelschützer verstärken Kontrollgänge und nehmen bauliche Veränderungen an der Weide vor. In der vergangenen Woche war das Trinkwasser der Tiere verseucht worden.

Von Katrin Weber
Die Hochlandrinder in Scheld sind nach dem Vorfall in der vergangenen Woche noch mehr in den Fokus der Niederschelder gerückt. Foto: Katrin Weber

Die Hochlandrinder in Scheld sind nach dem Vorfall in der vergangenen Woche noch mehr in den Fokus der Niederschelder gerückt. Foto: Katrin Weber

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Wollte jemand die Niederschelder Highland-Rinder vergiften?
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