"Jonni" und "Silva" suchen ein neues Zuhause

DILLENBURG - "Jonni" heißt der Rauhaardackel, der derzeit im Tierheim in Dillenburg untergebracht ist und dort auf ein Zuhause wartet. Außerdem soll Katze "Silva" eine Familie bekommen.

"Jonni" ist ein kastrierter Rüde, der im Oktober 2012 das Licht der Welt erblickte. Vom Welpenalter an war er in einer Familie zu Hause, die sich gut um ihn gekümmert und ihn bestens versorgt hat. Wegen Umzugs musste sie den Vierbeiner schweren Herzens jedoch in Ungarn in ein Tierheim geben.

Nun ist er seit dem 30. April in Dillenburg. Er wurde tierärztlich untersucht, ist fit, muss aber noch ein wenig aufgepäppelt werden. "Jonni" möchte am liebsten Einzelhund sein. Er verträgt sich zwar mit Hündinnen, allerdings hat er mit Rüden "keinen Vertrag". Seine neue Familie sollte Erfahrung mit Rauhaardackeln haben. Ein Haus mit hundesicher eingezäuntem Garten wäre ideal.

Auch Fundkatze "Silva" wartet auf eine eigene Familie. Der zehn bis elf Jahre alte Stubentiger war in Herborn in heruntergekommenem Zustand gefunden worden.

"Silva" ist eine liebe, sehr zutrauliche Katze. Tierärztlich stehen noch ein paar Dinge an, es gehe ihr aber schon deutlich besser als noch vor ein paar Wochen, sagt Tierheimleiterin Christine Nickel. Die Kosten für die noch anstehenden Behandlungen übernehme das Tierheim.

Ein ebenerdiges Zuhause möchte Rauhaardackel "Jonni" haben. Foto: Katrin Weber

Interessenten sollten vor einem Besuch unter 0 27 71-3 22 22 unbedingt einen Termin vereinbaren. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheimdillenburg.de