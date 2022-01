Jugend sammelt Weihnachtsbäume ein

Am Samstag werden in mehreren Orten im ehemaligen Dillkreis wieder die Weihnachtsbäume eingesammelt. Am Breitscheider Festplatz waren bereits in der vergangenen Woche die Bäumchen abgeladen und aufgeschichtet worden. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Weihnachten ist vorbei. Zeit also, sich von nadelnden Weihnachtsbäumen zu trennen. Am Samstag, 15. Januar, sind in vielen Orten des ehemaligen Dillkreises überwiegend Jugendliche unterwegs, um ausgediente Bäume einzusammeln - coronabedingt allerdings nicht überall. Nachfolgend eine Übersicht über die uns gemeldeten Aktionen.

Allendorf (Haiger): Der CVJM Allendorf sammelt ab 9 Uhr die Bäume ein. Sie sollten abgeschmückt an der Straße stehen. Spenden - unter anderem für die Kinder- und Jugendarbeit in Allendorf sowie das Ahrtal - können am Baum befestigt werden oder an der Haustür übergeben werden. Waffeln und Naujohrn werden diesmal nicht verkauft.

Fellerdilln: Die "Junge Generation" der FeG Fellerdilln sammelt ab 10 Uhr ein. Spenden kann man an den Baum hängen, der gut sichtbar auf dem Bürgersteig liegen sollte. Der Erlös geht an die Kinder- und Jugendarbeit der FeG sowie an die Fluthilfe für das Ahrtal. Das sonst obligatorische Angebot von Speisen und Getränken gibt es in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht.

Fleisbach: Die Bäume werden in Fleisbach ab 10 Uhr von Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde und dem Verein zur Förderung der evangelischen Jugendarbeit in Fleisbach abgeholt. Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit können im Pfarramt eingeworfen oder überwiesen werden.

Gusternhain: In Gusternhain startet die Aktion um 9 Uhr. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, sollten die Bäume am Grundstück zur Abholung bereitgelegt werden.

Haiger: In kleinen Gruppen ziehen Mitglieder der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Schillerstraße ab 10 Uhr von Haus zu Haus. Die Bäume müssen gut sichtbar im Haus- oder Grundstückszugang liegen. Die Spenden gehen an das Haigerer Missionswerk "Diguna".

Hörbach: Die CVJM-Jungschar ist ab 10 Uhr unterwegs. Spenden können in einem Umschlag an den Baum gehängt werden. Der Erlös ist für die Jugendarbeit bestimmt.

Manderbach: In Manderbach startet die Weihnachtsbaumaktion um 10 Uhr. Die Jungschar der Evangelischen Gemeinschaft sammelt Spenden für die Kindernothilfe in Duisburg. Unter Einhaltung der aktuellen Coronabestimmungen fahren Kleingruppen mit Traktoren durch das Dorf.

Rabenscheid: Die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde sind ab 10 Uhr in Rabenscheid unterwegs. Spenden für die Jugendarbeit können an die Bäume gehängt werden.

Abgesagt

Die für Samstag vom CVJM und dem Obst- und Gartenbauverein geplante Aktion in Merkenbach ist coronabedingt abgesagt worden. Man sehe sich in der Verantwortung für die Vereinsmitglieder, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, heißt es seitens der Organisatoren. Man wolle nichts riskieren.