Jugendliche attackieren 47-Jährigen am Dillenburger Bahnhof

Die Polizei sucht nach einer brutalen Attacke auf einen 47-Jährigen am Bahnhof Dillenburg nach möglichen zeugen.

DILLENBURG - Jugendliche haben einen 47-jährigen Mann am Samstag am Bahnhof in Dillenburg zusammengeschlagen. Wie die zuständige Polizeiinspektion Kassel mitteilt, wollte der Dillenburger seinen Sohn gegen 18.30 Uhr am Bahnhof abholen, als ihn am Bahnsteig die Gruppe Jugendlicher attackierte.

Da der 47-Jährige auf vorausgegangene Provokationen nicht einging, schlugen und traten ihm die Angreifer mehrfach gegen Kopf und Oberkörper. Danach flüchteten die Jugendlichen Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Landespolizei Dillenburg blieb ohne Erfolg.

Die Personengruppe bestand nach Angaben der Polizei aus zirka zehn bis zwölf Personen zwischen 16 und 17 Jahren. Zwei davon konnte das Opfer beschreiben: Beide waren männlich und etwa 17 Jahre alt, einer hatte sehr kurze Haare oder eine Glatze, ein anderer dunkle, kurze, lockige Haare. Weitere Täterbeschreibungen liegen der Polizei nicht vor.

Der 47-jährige Familienvater erlitt durch den Angriff Abschürfungen und starke Prellungen im Gesicht. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch betreut werden, wurde aber am selben Abend wieder entlassen.

Gegen die unbekannten Angreifer hat die Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren eingeleitet.