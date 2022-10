Jugendliche schmieren Hakenkreuze an Dillenburger Bahnhof

Der Dillenburger Bahnhof: Hier haben zwei Jugendliche rechtsradikale Parolen und Hakenkreuze an Wände geschmiert. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Gegen 17.30 Uhr am Dienstag hat eine Zeugin die Polizei zum Dillenburger Bahnhof gerufen. Dort hatten zwei Jugendliche sowohl auf der Fassade des Gebäudes als auch an Wänden in der Bahnhofshalle rechtsradikale Parolen und Hakenkreuze geschmiert.

Die Schmierereien waren mit blauen und schwarzen Filzstiften gemalt. Nachdem die Zeugin Hinweise zu dem jugendlichen Pärchen gegeben hatte, konnte die Polizei die Identität einer 14-Jährigen als Urheberin klären. Die Ermittlungen zu den Personalien ihres Begleiters liefen am Freitag noch. Der Staatsschutz wurde wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung eingeschaltet.

Die Ermittler hoffen auf weitere Zeugen, die die beiden Jugendliche am Dienstag gegen 17.30 Uhr am Bahnhof beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg unter Telefon 02771-9070 entgegen.