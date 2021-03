Jugendliche stellen Fahrraddieb in Dillenburg

Einen Fahrraddieb verfolgen drei Jugendliche in Dillenburg. Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

DILLENBURG - Am Mittwochnachmittag verfolgten drei Jugendliche in Dillenburg einen Fahrraddieb. Sie informierten die Polizei, die den 27-jährigen Täter letztlich festnahm.

Um 16 Uhr stellten die drei Jugendlichen ihre Fahrräder direkt vor dem Lidl-Markt in der Herwigstraße ab und betraten den Discounter. Als sie an der Kasse standen, beobachteten sie einen Mann, der eines der Fahrräder bestieg und damit in Richtung Jahnstraße davonfuhr. Zwei junge Männer nahmen mit ihren Fahrrädern die Verfolgung auf, der dritte informierte sofort über Notruf die Polizei. Das Duo holte den Täter an einer Bushaltestelle in der Jahnstraße ein.

Der Dieb stellte sein Bike dort ab und stritt ab es gestohlen zu haben. Danach lief er in Richtung Mittelfeldstraße weiter. Die Verfolger blieben dran und lotsten eine Polizeistreife in die Hartigstraße, wo der in Dillenburg lebende Dieb letztlich festgenommen wurde. Der 27-Jährige stand bereits mehrfach wegen Eigentums- und Drogendelikten im Fokus polizeilicher Ermittlungen. In erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls.