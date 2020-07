Junge Flüchtlinge spenden Kreisjugendamt Masken

Geste der Solidarität: einige der Masken, die junge Flüchtlinge für Bedürftige genäht haben. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar/Dillenburg/Herborn (red). Eine Gruppe junger volljähriger Flüchtlinge aus dem Programm "Care Leaver" des Sankt-Elisabeth-Vereins in Dillenburg hat dem Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises rund 50 selbst genähte Mund-Nase-Bedeckungen gestiftet. Sie sollen an bedürftige Familien verteilt werden.

Mitarbeiter der Verwaltungsstelle in Dillenburg haben sie entgegengenommen. Die Masken liegen beim Kreis-Jugendamt in den Verwaltungsstellen Dillenburg und Wetzlar aus und werden bei Bedarf an Familien ausgegeben.

Das Kreis-Jugendamt ist weiterhin im Einsatz, hilft und berät Familien auch in der aktuellen Krise - wenn möglich telefonisch oder per E-Mail. Doch in manchen Fällen müssen die Mitarbeiter persönlich mit Kunden in Kontakt treten, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Um sich und andere nicht zu gefährden, gilt dabei die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

"Dass die jungen, geflüchteten Menschen bei uns im Lahn-Dill-Kreis in der Krisenzeit auf diese Weise an die Gesundheit der Menschen gedacht haben, die mit uns in Kontakt treten und Hilfe benötigen, ist eine tolle und kreative Geste des solidarischen Miteinanders", sagt Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) über die Spende.