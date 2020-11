Junge Frau in Dillenburg angefahren und abgehauen

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

DILLENBURG - Um 6.55 Uhr am Mittwochmorgen ist in Dillenburg ein Unbekannter mit seinem Auto von der Hindenburgstraße in Richtung Oranienstraße gefahren und dann und in die Grundstückseinfahrt zum Wohngebäude mit der Hausnummer 7 abgebogen, aus dem in diesem Moment eine 18-Jährige trat. Das Auto erfasste die junge Dillenburgerin. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem dunklen Kleinwagen mit silbernen Felgen oder Radkappen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.