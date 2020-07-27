Montag,
27.07.2020 - 13:09
2 min
Jürgen Benkö lässt Dillenburgs Oberlinger tanzen
Französische Musik steht im Mittelpunkt des fünften Konzerts im Dillenburger "Orgelsommer". Der Bietigheimer Organist spielt Werke von Francois Couperin und Charles-Marie Widor.
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