Jürgen Rieger spielt an der Klais-Orgel

Kommt am Sonntag, 15. August, nach Dillenburg zum "Orgelsommer" in die katholische Pfarrkirche: Jürgen Rieger. Foto: Jürgen Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Das fünfte Konzert des Dillenburger "Orgelsommers 2021" beginnt am Sonntag, 15. August, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche "Herz Jesu". Diesmal ist Jürgen Rieger an der Klais-Orgel zu hören.

Rieger, gebürtig aus Stuttgart, ist seit geraumer Zeit ein gern gesehener musikalischer Gast in Dillenburg und spielt unter dem Titel "Deutschland, Frankreich und die USA zu Gast in Dillenburg" ein erlesenes Programm mit Orgelwerken von Mendelssohn, Dubois, Willscher und Silvestri.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende zur Unterstützung der Konzertreihe gebeten. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 12. August, unter der Telefonnummer 0 27 71-53 06 oder im Internet unter https://evkirchedillenburg.church-events. de erforderlich.