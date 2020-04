Kaiserwetter und Kontaktverbot: das Wochenende im Lahn-Dill-Kreis

In Wetzlar und Umgebung haben sich die Menschen weitgehend an die Vorgaben des derzeit geltenden Kontaktverbots gehalten. Die Polizei verzeichnete keine besonderen Vorkommnisse bis auf den Reiter, der am frühen Samstagmorgen ohne Beleuchtung durch Aßlar und Wetzlar ritt. Fotos: Christian Keller/Ebru Tekyildiz

WETZLAR/Asslar/Bischoffen. Ein Bilderbuchwochenende war das: Temperaturen um die 20 Grad und Sonne satt. Gerade deshalb hatte die Polizei angekündigt "Wir werden verstärkt kontrollieren, ob das Kontaktverbot eingehalten wird". Dass dieses Wochenende aber mit einem Einsatz startet, bei dem ein "Cowboy" mit in Wetzlar flieht und sein Pferd zurücklässt, hätten sie die Beamten bei allen Corona-Wirren wohl selbst nicht träumen lassen.

Der Stadtcowboy

Am frühen Samstagmorgen hatte die Polizei einen 43-Jährigen gestoppt, der hoch zu Ross auf dem Weg durch Wetzlar war. "Das Pferd war nicht ausreichend beleuchtet", erklärte die Polizei ihr Eingreifen. Der Mann hatte das Pferd wohl schon weit vor Sonnenaufgang gesattelt, um zu einem Ausritt unter anderem über Aßlar in die Domstadt aufzubrechen. Mehrere Anwohner meldeten Ross und Reiter, die mitunter mitten auf der B 277 in Aßlar gesehen wurden. Der Ausritt endete gegen 7 Uhr an der Ecke Gloelstraße/Bannstraße.

Warum? "Generell ist es natürlich nicht verboten, mit einem Pferd die Straße zu benutzen", erklärte ein Polizist auf Nachfrage dieser Zeitung. "Doch auch dann gilt die Straßenverkehrsordnung." Heißt konkret: Ross und Reiter müssen bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein. Der 43-Jährige wollte das allerdings nicht einsehen, flüchtete und ließ das Pferd zurück. Mithilfe von hinzugerufenen Pferdehaltern aus der Umgebung gelang es schließlich, das Tier zurück zu seinem Besitzer zu bringen - der übrigens nicht selbst im Sattel gesessen hatte. "Der Besitzer hatte das Pferd einem Bekannten für Ausritte zur Verfügung gestellt. Aber wohl ohne zu ahnen, zu welchen Zeiten der Bekannte diese Möglichkeit wahrnehmen wollte",teilte die Polizei mit.

Fotos "Das war wirklich knapp, heute morgen in Aßlar", schreibt Ebru Tekyildiz auf Facebook. Sie hatte den Reiter gegen 6 Uhr auf der Hauptstraße in Aßlar entdeckt. Foto: Ebru Tekyildiz 2

Schlange stehn im Baumarkt

Auch wenn größere Menschenansammlungen derzeit gemieden, ja sogar verboten sind, war vor den heimischen Baumärkten am Samstag richtig was los. Die Idee, in Anbetracht des tollen Wetters noch dies und das für das nächste Gartenprojekt zu besorgen, hatten offentsichtlich sehr viele Menschen und so zog sich so manche Warteschlange vor dem Eingangsbereich über den gesamten Parkplatz.

Draußen unterwegs

Richtig was los war auch auf den Radwegen im Lahn-Dill-Kreis. Zu ungewollt engerem Kontakt kam es höchstens an einigen Engstellen wie auf der Brücke über die Dill an der Wetzlarer Bachweide. In den meisten Fällen nahmen aber auch hier Radfahrer und Spaziergänger aufeinander Rücksicht und hielten entsprechend Abstand. Weitere Beobachtung am Sonntag: Wer ein Cabrio hat, fuhr dieses am Sonntag aus. Absolut überschaubar war auch die Anzahl der Menschen in den Park-und Grünanlagen von Wetzlar, wie in der Colchesteranlage. Deutlich mehr Menschen zog es beispielsweise am Sonntagnachmittag an den Aartalsee, aber auch hier wurde auf entsprechende Abstände geachtet, teilt die Polizei mit.

Polizei zieht positive Bilanz

Keine besonderen Vorkommnisse im Zusammenhang mit Corona und Kontaktverbot meldet die Polizei am späten Sonntagnachmittag für den Lahn-Dill-Kreis. Auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei habe Präsenz gezeigt. Bis auf wenige Jugendliche die an gesperrten Spielplätzen angetroffen wurden und eine Gruppe junger Menschen, die sich verboternerweise im Bereich des Steinbruchs in Niedergirmes aufgehalten hätten, gab es nicht viel zu verzeichnen. "Die Leute reagieren sehr verständnisvoll und halten sich an die bestehenden Regeln", erklärte die Polizei. Spürbar vermehrt hätten sich dort Telefonanrufe. Zum einen hätten Anrufer Hinweise gegeben, dass das Kontaktverbot nicht eingehalten werde, allerdings konnte die Polizei vor Ort in keinem der Fälle Verstöße feststellen und zum anderen würde Fragen gestellt, was derzeit noch erlaubt sei, was nicht und auch gleich noch nachgefragt, was ein Verstoß denn kosten würde.