Kampf gegen Automatensprenger: Konzepte heimischer Banken

Innenminister Peter Beuth (CDU) will zusammen mit den Banken in Hessen präventive Maßnahmen entwickeln, um die stark steigende Zahl der Geldautomatensprengungen einzudämmen. Der Innenminister kündigte am Mittwoch in Wiesbaden dazu die Erarbeitung einer Sicherheitsallianz von Banken, Versicherern und Polizei im Land an. Sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen seien geplant. Die Zahl der Geldautomatensprengungen stieg nach der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 in Hessen von 30 auf 56 (plus 86,7 Prozent).

Ein Thema bei den Gesprächen mit den Banken war nach Angaben des Ministers auch, ob die Geldmenge in den Automaten limitiert werden kann. Der Staat könne den Banken aber keine Vorschrift machen. (dpa)