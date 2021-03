Kampfmittelräumdienst sprengt Handgranate in Dillenburg

Wegen eines Granatenfundes vorübergehend gesperrt: die Jahnstraße vor dem Dillenburger Gymnasium. Foto: Jörg Fritsch

DILLENBURG - Mit Blindgängern hat man in Dillenburg schon einige Erfahrungen gemacht - am Freitagnachmittag rückte eine kleinere Kriegswaffe in den Blickpunkt: Bei Gartenarbeiten in der Jahnstraße war um 12.55 Uhr eine uralte amerikanische Handgranate gefunden worden.

Daraufhin sperrte die Dillenburger Polizei das Gelände in einem Radius von 50 Metern rund um die Granate sowie die gesamte Jahnstraße ab.

Experten des Kampfmittelräumdienstes wurden hinzugezogen und stellten fest, dass die Handgranate nicht sicher fortgeschafft werden konnte. Daher entschieden sich die Experten dafür, die Handgranate vor Ort kontrolliert zu sprengen.

Zwei Straßen gesperrt und eine Musikschule evakuiert

Für die Zeit der Sprengung wurde zusätzlich die Hof-Feldbach-Straße gesperrt. Außerdem musste eine Musikschule evakuiert werden.

Fünf Minuten, nachdem die Handgranate um 16.19 Uhr gesprengt worden war, konnten die Absperrungen wieder aufgehoben werden.