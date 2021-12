Kaninchen warten im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause

Soll schnell wieder Familienanschluss haben: Kater "Sesam". Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Das Tierheim Dillenburg versorgt derzeit drei Vierbeiner, die dringend ein neues Zuhause brauchen. Möglichst bald soll Kater "Sesam" wieder Familienanschluss bekommen. Zwei Kaninchenbabys warten ebenfalls auf Tierfreunde, die ihn bei sich aufnehmen.

Der vier Jahre Stubentiger "Sesam" ist seit Freitagvormittag in der Einrichtung im Dillfeld. Er kommt mit den Artgenossen im Katzenhaus nicht zurecht und möchte in seinem neuen Zuhause Einzelkater sein. "Sesam" war vor einem Jahr einer Tierfreundin zugelaufen. Allerdings hat er sich nicht mit der bereits vorhandenen Katze vertragen und wurde nun nach Dillenburg ins Tierasyl gebracht. Für ihn sucht das Tierheim nun eine neue Familie.

Die beiden Kaninchenbabys, die ebenfalls dringend ein Zuhause suchen, haben in den vergangenen Tagen ihre Mutter und eine Schwester verloren. Die Mama lag eines Morgens tot im Auslauf, das Geschwisterchen musste aufgrund einer unheilbaren Augenerkrankung, die den Augendruck zusehends erhöhte, eingeschläfert werden.

Vor einem Besuch unbedingt einen Termin vereinbaren

Die zwei jungen Kaninchen, die am 4. Oktober das Licht der Welt erblickten, sollen zu Tierfreunden vermittelt werden, die ihnen viel Freiraum und -lauf bieten können. Auf keinen Fall sollen sie in klassische Käfighaltung abgegeben werden, sagt Tierheimleiterin Christine Nickel. Die Geschwister sollen zusammen in ein neues Zuhause einziehen.

Interessenten sollten vor einem Besuch im Tierheim unter Telefon 02771-3 22 22 unbedingt einen Termin dafür vereinbaren. Regelmäßige Öffnungszeiten gibt es nicht.