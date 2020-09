Das Publikum spendet im Stehen begeistert Applausnach einem ungewohntenn Konzerterlebnis. Foto: Klaus Kordesch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Ein Kantoreikonzert ohne Chor? Wie das funktionieren kann, hat die katholische Kantorei Dillenburg gemeinsam mit Solisten und Orchester am Sonntag mit zwei Aufführungen in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu: Bei den beiden Konzerten unter dem Motto "Glanzlichter europäischer Kirchenmusik" waren die Sängerinnen und Sänger Dillenburg nämlich nur stimmlich präsent.

Sie hatten in den vergangenen Wochen ihre jeweiligen Stimmen zuhause einzeln aufgenommen, wie Kantor Joachim Dreher in seiner Begrüßung dem Publikum erläuterte. Dazu hatten seine evangelische Kollegin Petra Denker und er eine Stimmvorlage als Orientierung aufgenommen; zudem habe es einige wenige Proben in Kleingruppen gegeben. Die einzelnen Aufnahmen seien dann von Johannes Feick technisch zusammengefügt worden, erklärte Dreher: "Damit haben wir experimentell Neuland betreten und die Chorarbeit wenigstens wieder an den Start bringen können." Das Konzert bot zudem den Solisten Gela Birckenstaedt (Sopran), Franz Vitzthum (Altus), Stefan Sbonnik (Tenor) und Ekkehard Abele (Bass) sowie den Musikern des mit historischen Instrumenten antretenden "Ensemble Colorito" vielfach die erste Auftrittsmöglichkeit seit dem Frühjahr.

Bei dem Projekt gelang es, die Choraufnahmen in einer hohen Qualität einzuspielen, wenngleich die stimmliche Präsenz eines echten Chores nicht erreicht wurde. Trotz der digitalen Einflussmöglichkeiten waren mitunter einzelne Sänger herauszuhören.

Die Präsenz der Solisten, des Orchesters und nicht zuletzt Petra Denkers an der Klais-Orgel machte aber auch noch einmal bewusst, auf welche Klangfarben und Frequenzen man als Liebhaber der Kirchenmusik in den vergangenen Monaten verzichten musste. Auch den Akteuren war die Freude darüber anzumerken, mit der Akustik eines mit Menschen besetzten Konzert- beziehungsweise Kirchenraumes agieren zu können. "Wenn meine Stimme nicht bis dahin eingerostet ist, puste ich Euch die Kirche weg!", habe einer der Solisten bei seiner Anfrage für das Projekt begeistert reagiert, berichtete Dreher.

Erfrischend wohltuendes Hybrid-Konzerterlebnis

Weder das eine noch das andere war eingetreten, und so konnten die mit weitem Abstand auf die zugewiesenen Plätzen im Kirchenschiff verteilten Zuhörer eine Kombination des Programms für das zwischenzeitlich ausgefallene Konzert der Kantorei erleben, das mit John Rutters "Look at the world" auch das erste nach dieser Einzelstimmen-Methode eingesungene Werk enthielt, das bereits auf dem YouTube-Kanal "Kirchenmusik an der Dill" eingestellt ist. Die neuen Aufnahmen der "Glanzlichter europäischer Kirchenmusik" sollen dort in Kürze folgen.

Neben Johann Sebastian Bachs Kantate 100 "Was Gott tut, das ist wohlgetan" und César Francks bewegendem "Ave Maria" erlebte das Publikum Josef Gabriel Rheinbergers "Dextera Domini" sowie das zärtlich anmutende "Ubi caritas" von Maurice Duruflé. Aus der Missa "Princeps Pacis" von William Lloyd-Webber erklangen Kyrie, Sanctus/Benedictus und Agnus Dei sowie der 4. Satz aus der Orgelsonate B-Dur op. 65 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Einen in jeder Hinsicht krönenden Schlusspunkt setzten die Solisten und das "Ensemble Colorito" mit Georg Philipp Telemanns Kantate "Nun danket alle Gott" und beendeten damit ein erfrischend wohltuendes Hybrid-Konzerterlebnis.