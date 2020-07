Kaputtes Rücklicht führt zu Ermittlungs-Welle

Symbolfoto: VRM

Dillenburg-Frohnhausen (red). Zu was ein defektes Rücklicht führen kann: In der Nacht zum Samstag haben Dillenburger Polizisten um 2.20 Uhr auf der Hauptstraße in Frohnhausen einen mattschwarzen VW Passat angehalten und kontrolliert.

Schnell stellte sich heraus, dass das kaputte Licht das geringste Problem des 31 Jahre alten, derzeit wohnsitzlosen Mannes am Steuer war: Er konnte sich nicht ausweisen, führte auch keinen Führerschein mit sich, beteuerte laut Polizei aber, vehement einen zu besitzen. Den Passat, den er fuhr, wollte er kürzlich gekauft haben. Zwar fand die Polizei den Fahrzeugbrief und die letzte auf einen anderen Namen ausgestellte Zulassungsbescheinigung, aber keinen Kaufvertrag. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen an dem Auto dauern an. Fest steht aber inzwischen, dass der VW seit November 2019 weder zugelassen noch versichert ist. An ihm angebracht waren Kennzeichen, die im Mai 2020 in Bad Endbach gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben worden sind.

Zudem fand die Polizei im Auto einen TÜV-Bericht, der zwar die richtige Fahrgestellnummer enthielt, aber auch ein Kennzeichen, das nie für dieses Auto ausgegeben war und nach dem ebenfalls gefahndet wird. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Betrug.