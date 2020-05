Katastrophe in Dillenburg: Flammen springen von Dach zu Dach

Es hätte durchaus zu einer verheerenden Katastrophe in Dillenburgs Altstadt führen können: Am 24. April dieses Jahres steht das "Töpferhaus" in der eng bebauten Hauptstraße in Flammen. Zuletzt hat es dort gut 300 Jahre zuvor, in der Nacht vom 14. auf 15. Mai 1723, einen Großbrand gegeben. Foto: Jörgen Linker