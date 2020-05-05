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Dienstag, 05.05.2020 - 05:30
5 min

Katastrophe in Dillenburg: Flammen springen von Dach zu Dach

Der frühere Stadtarchivar Thomas Schmidt erinnert an den Stadtbrand von 1723. Ausgelöst hat ihn eine junge Säuglingsmörderin, die später auf bestialische Weise hingerichtet wurde.

Von Thomas Schmidt
Es hätte durchaus zu einer verheerenden Katastrophe in Dillenburgs Altstadt führen können: Am 24. April dieses Jahres steht das "Töpferhaus" in der eng bebauten Hauptstraße in Flammen. Zuletzt hat es dort gut 300 Jahre zuvor, in der Nacht vom 14. auf 15. Mai 1723, einen Großbrand gegeben. Foto: Jörgen Linker

Es hätte durchaus zu einer verheerenden Katastrophe in Dillenburgs Altstadt führen können: Am 24. April dieses Jahres steht das "Töpferhaus" in der eng bebauten Hauptstraße in Flammen. Zuletzt hat es dort gut 300 Jahre zuvor, in der Nacht vom 14. auf 15. Mai 1723, einen Großbrand gegeben. Foto: Jörgen Linker

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