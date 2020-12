Katholiken haben für neuen Namen ihrer Pfarrei 20 Vorschläge

Wie soll die neue katholische Pfarrei ab dem 1. Januar 2022 heißen? Darüber können die heimischen Katholiken noch bis zum 26. Dezember abstimmen. Foto: Katholische Pfarrei "St. Petrus" Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HERBORN/HAIGER - Endspurt für die heimischen Katholiken aus den Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "St. Petrus" Herborn: Bei der Suche nach einem Namen für die neue, gemeinsame Pfarrei stehen sie im Finale. In die Endausscheidung haben es 20 Vorschläge geschafft, aus denen die Gemeindemitglieder bis zum 26. Dezember einen Favoriten küren können. Am 29. Januar 2021 soll dann bekannt gegeben werden, wie die fusionierte Pfarrei heißen soll, die zum 1. Januar 2022 aus der Taufe gehoben werden soll und die dann die größte im Bistum Limburg sein wird.

100 Vorschläge gehen

in der ersten Runde ein

Pfarrer Simon Schade und seine sieben Mitstreiter in der Kreativgruppe sind in den vergangenen Wochen in Sachen Namenssuche fleißig gewesen. Rund 100 Vorschläge, so berichtet Schade, seien in der ersten Runde eingegangen. "Davon mussten wir einige aussortieren, darunter die Ideen mit dem Namen einer bereits bestehenden Gemeinde", erklärt Schade.

Übrig geblieben seien 74 Vorschläge, die ins Halbfinale einzogen. Online oder in Gottesdiensten wurden die Katholiken dazu aufgerufen, aus diesen 74 Namen fünf Favoriten auszuwählen.

Danach, so Schade, standen die Finalteilnehmer fest.

Geschafft haben es folgende Namen (in alphabetischer Reihenfolge): 1. Anna, 2. Antonius, 3. Barbara, 4. Barbara und Christopherus, 5. Christkönig, 6. Christopherus, 7. Elisabeth, 8. Franziskus, 9. Göttliche Barmherzigkeit, 10. Heilige Drei Könige, 11. Heilige Familie, 12. Hildegard, 13. Johannes der Täufer, 14. Katharina Kasper, 15. Maria, 16. Maria Hilf, 17. Maria Magdalena, 18. Martin, 19. Nikolaus, 20. Zum guten Hirt.

Nun sind die Gemeindemitglieder gefragt, die dieser Tage einen Stimmzettel in ihren Briefkästen vorfinden werden. Bis zum 26. Dezember sollen sie einen Vorschlag auf der Karte ankreuzen und diese in den Gottesdiensten oder den Pfarrbüros abgeben. Natürlich können die Stimmzettel auch per Post zugesandt werden.

Das Ergebnis wird am 29. Januar 2021 um 17 Uhr im Internet auf herzjesu-dillenburg.de und st-petrus-herborn.bistumlimburg.de bekannt gegeben.

Die noch namenlose Pfarrei wird rund 12 000 Mitglieder haben. Der Verwaltungssitz wird am Ende in Dillenburg sein.