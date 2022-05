Katzenseniorinnen "Elli" und "Peggy" suchen ein Zuhause

"Peggy": Sie ist vor 13 Jahren schon einmal vom Tierheimteam vermittelt worden. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Zwei alte Katzendamen möchte das Tierheim Dillenburg diesmal möglichst schnell in ein Zuhause vermitteln. "Elli" und "Peggy" heißen die Stubentiger, die derzeit in der Einrichtung betreut werden.

Die dreifarbige "Elli" wurde am 16. April in der Bahnhofstraße in Hirzenhain-Bahnhof gefunden. Sie kam in einem schlechten Zustand ins Tierheim. "Elli" hatte Katzenschnupfen und war verwahrlost, berichtet dessen Leiterin Christine Nickel. Zudem ist sie auf einem Auge blind. Im Tierheim erholt sie sich gut.

Sie ist zwar mit einem Chip gekennzeichnet, dieser ist jedoch nicht registriert, sodass ihre Besitzer nicht informiert werden können. Nickel schätzt "Ellis" Alter auf jenseits von zehn Jahren. Die Katze ist lieb und verschmust. Sie genießt jede Zuwendung und Streicheleinheit.

Fotos "Peggy": Sie ist vor 13 Jahren schon einmal vom Tierheimteam vermittelt worden. Foto: Katrin Weber "Elli": Die Fundkatze aus Hirzenhain-Bahnhof wartet im Tierheim auf ihren Besitzer. Foto: Katrin Weber

Eine alte Bekannte ist "Peggy". Sie ist seit dem 2. Februar im Tierheim. Sie wurde als Fundkatze abgegeben, doch die Tierheimmitarbeiter schauten die Tätowierung genau an und entdeckten, dass "Peggy" als junges Kätzchen vom Tierheim vermittelt worden war. 13 Jahre lebte das Tier bei seiner Besitzerin. Diese zog jedoch weg und ließ "Peggy" zurück. Nachbarn kümmerten sich. Nun wird sie im Tierheim betreut.

Vor einem Besuch unbedingt Termin dafür vereinbaren

Schlechte Zähne, schlechte Leberwerte und abgemagert wurde sie dort aufgenommen. Sie bekommt ein homöopathisches Medikament und hat sich gut erholt. "Peggy" ist verschmust und lieb. Sie sollte aber als Einzelkatze gehalten werden. Auch andere Tiere sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben.