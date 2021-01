Kaufmännische Schulen informieren per Videokonferenz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Für die Schüler der Jahrgangsstufe zehn steht die Entscheidung an, welche weitere - schulische oder berufliche - Laufbahn sie nach dem erfolgreichen Abschluss des aktuellen Schuljahres einschlagen wollen.

Die Kaufmännischen Schulen des Lahn-Dill-Kreises veranstalten am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. Januar, Online-Videokonferenzen und informieren über das berufliche Gymnasium in Dillenburg, da es die Informationsabende in gewohnter Form pandemiebedingt nicht geben wird. Beginn ist am Dienstag um 19 Uhr, am Mittwoch um 18 Uhr.

Interessierte Eltern sowie Schüler der Klasse zehn sind dazu willkommen. Themen sind der praxisorientierte Weg zum Abitur mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Technische Informatik sowie dem neuen Schwerpunkt Erziehungswissenschaft. Außerdem gibt es Informationen über Aufnahmevoraussetzungen, Unterrichtsfächer und -inhalte sowie Zusatzangebote.

Zudem ist ein virtueller Rundgang durch die Schule geplant. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einer Fragerunde. Den Link zur Videokonferenz gibt es unter www.ksdill.de sowie im Sekretariat der Kaufmännischen Schulen unter Telefon 02771-8 03 60 und per Mail an info@ksdill.de.