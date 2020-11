Kiana ist das 1000. Baby des Jahres

Die stolzen Eltern mit der kleinen Kiana. Es gratulieren (v.l.) die leitende Kreißsaalärztin, Dr. Yvonne Völkel, und der Chefarzt der Geburtshilfe, Dr. Martin Hellriegel. Foto: Klinikum Wetzlar/Stefanie Mohr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Am 12. November ist an den Lahn-Dill-Kliniken das 1000. Baby des Jahres 2020 zur Welt gekommen. Die frisch gebackenen Eltern freuen sich über ihre Tochter Kiana, die um 9.34 Uhr am Klinikum in Wetzlar das Licht der Welt erblickte. Von den bisher 1000 Kindern, die im Jahr 2020 an den Lahn-Dill-Kliniken geboren wurden, kamen 554 am Klinikum Wetzlar und 446 an den Dill-Kliniken in Dillenburg zur Welt. Dabei waren die weiblichen Babys in der Mehrheit: Von den Neugeborenen waren 506 Mädchen und 494 Jungen.