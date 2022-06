Kinder und Jugendliche wählen ihre Sprachrohre

Berke-Kaan Zere (v.l.), Louis Dittmann, Alexander Kleemann und Julian Diehl bewerben sich bei der Wahl für die Kinder- und Jugendvertretung. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Alle zwei Jahre haben alle Jugendlichen aus Dillenburg und seinen Ortsteilen die Möglichkeit, ihre Vertreter neu zu bestimmen. In diesem Jahr wird die Kinder- und Jugendvertretung (KJV) in der Woche vom 27. Juni bis 30. Juni neu gewählt.

Bewerber wollen mehr Angebote im Stadtgebiet

Die KJV ist das Gremium der Oranienstadt Dillenburg, indem Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre Interessen direkt zu vertreten und an politischen Entscheidungen mitzuwirken. In diesem Jahr haben sich vier Bewerber für die Kandidatur zur KJV gemeldet: Julian Diehl (15 Jahre), Louis Dittmann (16 Jahre), Alexander Kleemann (14 Jahre) und Berke-Kaan Zere (13 Jahre).

Die Bewerber möchten sich dafür einsetzen, jugendgerechtere Gestaltung im Stadtgebiet voranzutreiben und auf diese aufmerksam zu machen. Ihre Ideen gehen von Bolzplätzen über Trailstrecken bis zu einem Skate- und Jugendpark. Außerdem möchten sie sich für mehr Kinder- und Jugendattraktionen, Veranstaltungen und Sportturniere starkmachen. Vor allem aber wollen sie dazu beitragen, dass eine gute Kommunikation zwischen politischen Akteuren und Kindern und Jugendlichen ermöglicht wird.

In der Wahlwoche sind alle Kinder und Jugendlichen aus Dillenburg und seinen Stadtteilen von 12 bis 17 Jahren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dies ist im Wahllokal im Jugendhaus ab Montag, 27. Juni, zu den Öffnungszeiten des Jugendhauses bis Donnerstag, 30. Juni, um 15 Uhr möglich.

Zusätzlich können Wahlberechtigte am 27. Juni auch in der Wilhelm-von-Oranien-Schule, am 28. Juni an der Johann-von-Nassau-Schule und am 29. Juni in der Goldbachschule jeweils in den ersten beiden großen Pausen wählen gehen.

Die konstituierende Sitzung der Jugendvertretung wird bereits direkt nach Stimmenauszählung und Bekanntgabe des Ergebnisses am Donnerstag, 30. Juni, um 16 Uhr stattfinden.

Nähere Informationen zur Wahl gibt es bei der Stadtjugendpflege Dillenburg unter Telefon 0 27 71- 8 48 84 19 oder direkt im Jugendhaus Dillenburg in der Maibachstraße 14.