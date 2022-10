Kinderpalliativ-Team helfen und dabei gewinnen

Elfte Auflage: Die Lions bieten wieder einen Adventskalender mit Gewinnen an. (© Lions Club Dbg.-Schlossberg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Der Lions Club Dillenburg-Schlossberg bietet ab Dienstag, 1. November, seinen elften Benefiz-Adventskalender an. Für fünf Euro pro Exemplar hat der Käufer die Chance auf einen oder mehrere der über 140 Preise im Gesamtwert von gut 12.500 Euro, erläutert der Service-Club in einer Mitteilung.

Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender gehe dieses Mal an das Kinderpalliativ-Team Mittelhessen in Gießen. Es bestehe aus motivierten Ärzten sowie Palliativpflegern, die Kinder mit lebenslimitierenden Erkrankungen begleiten, unterstützen und versorgen. Der Verkauf der Kalender startet am Dienstag, 1. November, in der Sonnenapotheke in Haiger, in der Apotheke am Postamt in Dillenburg sowie im Modeladen Reeh in Herborn.