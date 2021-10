Kindeswohl: Mehr Gefährdungen im Corona-Jahr im Lahn-Dill-Kreis

Das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises hat im vergangenen Jahr 434 Mitteilungen wegen Kindeswohlgefährdungen erhalten, davon betroffen waren 690 Kinder und Jugendliche. Zum Vergleich: 2019 waren es 393 Mitteilungen und 661 Betroffene, 2018 316 Mitteilungen und 502 Betroffene.

Diese Mitteilungen kommen meist von der Polizei, außerdem von Schulen, Eltern, Kitas und aus betroffenen Familien selbst, zum Beispiel von getrennt lebenden Elternteilen oder Eltern, die sagen, so geht es nicht mehr weiter.

Allerdings steckt nicht hinter jeder Mitteilung eine Gefährdung. Das Kreis-Jugendamt als "staatliches Wächteramt" bewertet die Lage und macht Gefährdungseinschätzungen. So habe die Behörde in 109 der 434 gemeldeten Fälle eine tatsächliche Gefährdung des Kindeswohls gesehen und einschreiten müssen. Nach bundesweiten Daten ist im vergangenen Jahr etwa jede sechste Mitteilung als tatsächliche Gefährdungslage eingestuft worden.

Das Statistische Bundesamt berichtet auch von einer bundesweiten Zunahme der FälleDie Jugendämter in Deutschland hätten vergangenes Jahr eine Steigerung der Kindeswohlgefährdungen um insgesamt neun Prozent und zugleich einen Höchststand seit 2012 gemeldet.

Wegen Kindeswohlgefährdungen sind im Lahn-Dill-Kreis laut Jugendamt voriges Jahr 115 Kinder bzw. Jugendliche wegen Gefährdungen in Obhut genommen worden, also in der Regel den Eltern entzogen und in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht worden; 2019 waren es 80, 2018 61.