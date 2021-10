Kirche trifft in Dillenburg auf Synagoge

Torsten Laux spielt beim Konzert in Dillenburg die Orgel. Foto: Thomas E. Goetz

DILLENBURG - Unter dem Titel "Schalom - Kirche trifft Synagoge" findet am Samstag, 6. November, ab 18 Uhr ein Konzert in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg statt. Ausführende sind Semjon Kalinowsky (Bratsche) und Prof. Torsten Laux (Orgel) sowie der Kammerchor Dillenburg unter Leitung von Petra Denker.

Kalinowsky ist ein leidenschaftlicher Vertreter seines Instruments. Als Mitglied des Trios Arpeggione rief er vergessene Stücke in Erinnerung und ließ Bekanntes ungewöhnlich erklingen. Andere kammermusikalische Schwerpunkte bilden heute die Duo-Tätigkeit mit der Pianistin Bella Kalinowska sowie Kammermusik für Viola und Orgel.

Torsten Laux ist Dozent für Orgelimprovisation und Orgelliteraturspiel an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth sowie Professor für Orgel an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Auf dem Programm stehen unter anderem Instrumentalstücke von Max Bruch, Louis Lewandowski und Joseph Gabriel Rheinberger. Das Programm wird ergänzt durch Vokalkompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Aaron Copland, Hugo Chayim Adler und weiteren Werken, vorgetragen durch den Kammerchor Dillenburg.

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dillenburg statt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang bittet die Kirchengemeinde Dillenburg um eine Kollekte zur Förderung der Kirchenmusik.

Die Teilnehmerzahl zum Konzert ist auf 100 Besucher begrenzt, um Anmeldung unter https://evkirchedillenburg.church-events.de/ oder im Gemeindebüro 0 27 71-53 06 wird gebeten. Vorhandene Restplätze werden 30 Minuten vor Beginn des Konzerts vergeben.

Es gelten die bekannten Hygiene-Regeln, ein Zutritt zur Veranstaltung ist nur mit Nachweis vollständig geimpft, genesen oder getestet möglich.