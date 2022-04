Kirchenmusik in Dillenburgs "Herz Jesu" hören

Dillenburgs katholische Pfarrkirche "Herz Jesu". Archivfoto: Jutta Tropp

DILLENBURG - Joachim Dreher gestaltet die Gottesdienste am Osterwochenende in der katholischen Pfarrkirche "Herz Jesu" in Dillenburg musikalisch. Am Gründonnerstag, 14. April, singt die Männerschola ab 20 Uhr deutsche Psalm- und Wechselgesänge. Am Karfreitag trägt Joachim Dreher Kantorengesänge vor. Außerdem spielt Johannes Monno mehrere Werke für Solo-Gitarre.

In der Osternacht am Karsamstag um 21 Uhr singt die Männerschola Psalmgesänge. Zudem erklingen Orgelwerke von Johann Sebastian Bach und Théodore Dubois.

Im Festgottesdienst am Ostersonntag sind feierliche Vokal- und Instrumentalsätze von Michael Praetorius, Pavel Josef Vejvanovsky und Joachim Dreher zu hören. Es musizieren die Sopranistinnen Barbara Kordes-Kögel und Manuela Monno sowie Mitglieder des Jungen Sinfonieorchesters Wetzlar. Der Gottesdienst beginnt um 10.45 Uhr.

Livestream zu sehen auf

"Katholisch an der Dill"

Dieser Gottesdienst wird als Livestream auf dem Youtube-Kanal "Katholisch an der Dill" übertragen. Am Ostermontag erklingen ab 10.45 Uhr Choralbearbeitungen für Orgel zu Ostern von J.S. Bach.