Kitas und Corona: 1500 Kinder bleiben im Lahn-Dill-Kreis noch daheim

Als im März Schulen und Kitas geschlossen worden, bestand die Sorge, dass viele Kinder daheim, ohne soziale Kontrolle und gleichzeitig durch die Corona-Krise wachsendem Druck in den Familien, misshandelt würden, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdungen zunehmen, aber zunächst unerkannt bleiben und erst nach Wiederöffnung von Schulen und Kitas sichtbar werde.

Der Leiter des Kreisjugendamtes im Lahn-Dill-Kreis, Andreas Kreuter, hatte so auch im Mai von stark gesunkenen Zahlen im März und April berichtet: 47 gemeldete Fälle (etwa die Hälfte an Fällen in denselben Monaten des Vorjahres). Die Hinweise an das Jugendamt seien damals meist von der Polizei gekommen, nicht wie sonst hauptsächlich aus Kitas und Schulen. In sieben Fällen wurden Kinder damals in Obhut genommen, also den Eltern entzogen und in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht.

Nun, nach weiteren vier Monaten berichtete Kreuter von keiner Dunkelziffer: "Es gibt keine deutlich zunehmenden Zahlen bei den Gefährdungen des Kindeswohls." Es gebe 33 Mitteilungen pro Monat, das sei derselbe Stand wie im vergangenen Jahr.

Hintergrund: Kindeswohlgefährdung bedeutet vor allem Vernachlässigungen sowie psychische (zum Beispiel Demütigungen) und körperliche Misshandlungen.