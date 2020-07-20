Montag,
20.07.2020 - 13:36
2 min
Klangfülle mit Stachelbeer & Co.
Paul Theis bietet zum vierten "Orgelsommer"-Konzert eine außergewöhnliche Auswahl. Der in Stuttgart lebende Siegerländer lässt die Klais-Orgel der katholischen Kirche tanzen.
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