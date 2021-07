Kleiner Jahrgang, große Leistung am Beruflichen Gymnasium

Für die Abschiedsfeier in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde in Schale geworfen (von links): Lisa Marie Brado, Deborah Meiners, Alida Meiners, Noah Leu und Yannis Burghardt sind die Besten des Abiturientenjahrgangs 2021 am Beruflichen Gymnasium in Dillenburg. Foto: Kaufmännische Schulen Dillenburg