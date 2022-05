Kleinere Mängel bei Schulkontrollen im Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/BRAUNFELS - Die Kreisverwaltung hat vergangenes Jahr vier Schulen im Lahn-Dill-Kreis begutachtet und geprüft, ob die Brandschutzvorgaben eingehalten werden. Kreisbrandinspektor Harald Stürtz berichtete im Kreistags-Bauausschuss in dieser Woche von kleineren Mängeln.

Es sind sogenannte Gefahrenverhütungsschauen der Brandschutzabteilung. In einem Turnus von etwa fünf Jahren würden alle zu prüfenden Objekte begutachtet, sagte Stürtz. Die Behörde prüfte voriges Jahr in der Carl-Kellner-Schule in Braunfels sowie in drei Dillenburger Schulen: Wilhelm-von-Oranien-Schule und die beiden Berufsschulen Gewerbliche Schule und Kaufmännische Schule.

Die festgestellten Mängel: teilweise falsche Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen sowie von Feuerlöschern, nicht aktualisierte Feuerwehrpläne, und an einer Schule sei ein "gefangener Raum" als Hausmeisterzimmer genutzt worden. "Das sind keine prominenten Mängel, bei denen Gefahr für Leib und Leben droht", sagte der Kreisbrandinspektor. Sie müssten dennoch innerhalb einer Frist abgestellt werden.

Die CDU-Fraktion im Kreistag hatte den Bericht des Kreisbrandinspektors über die Schulkontrollen beantragt.