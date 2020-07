Kleinfeuer auf Pilzfarm bei Frohnhausen gelöscht

Symbolfoto: Harald Kaster

Dillenburg-Frohnhausen (red). Dichter, dunkler Rauch im Wald in der Nähe der Windräder bei Frohnhausen hat am Donnerstag gegen 18.20 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Auf dem Gelände einer Pilzfarm brannten aus ungeklärter Ursache Holzreste in einer Gitterbox. Der Brand zog auch ein Stück Wiese in Mitleidenschaft. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell löschen und so Schlimmeres verhindern. Feuerwehr und Polizei mahnen wegen der witterungsbedingt erhöhten Brandgefahr zu Vorsicht und besonderer Wachsamkeit.