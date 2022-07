Kommunikation und Rhetorik in Dillenburg verbessern

Weiterbildung: Wissen macht den Arbeitsplatz sicherer. Dazu gehören auch Angebote für Bildungsurlaube. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Im Bildungsurlaub "Rhetorik und Kommunikation" vom 19. bis 23. September (je 9 bis 16 Uhr) an der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg lernen die Teilnehmer die Grundlagen der Rede- und Gesprächsrhetorik kennen. Unter anderem geht es um die Umwandlung von Lampenfieber und Redehemmungen in Präsenz und sicheres Auftreten sowie um den Einsatz körpersprachlicher Mittel. Stimm-, Sprech- und Artikulationstraining ergänzen die Übungen. Gemeinsam wird schließlich das Vorbereiten, Strukturieren und Halten einer Rede trainiert und die eigene Wirkung auf andere reflektiert. Anmeldeschluss für Teilnehmer, die Bildungsurlaub gemäß dem hessischen Bildungsgesetz beantragen möchten, ist sechs Wochen vor Kursbeginn.

Informationen und Anmeldungen auf www.lahn-dill-akademie.de, in der Lahn-Dill-Akademie-App oder telefonisch unter 0 27 71-4 07 74 00.