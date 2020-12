Kompetente Planer fehlen noch

So wenig Verkehr ist in der Ortsdurchfahrt Frohnhausen tagsüber die Ausnahme. Archivfoto: Frank Rademacher

DILLENBURG/ESCHENBURG - Die vor allem in Frohnhausen und Wissenbach herbeigesehnte Ortsumgehung rückt langsam näher. In Dillenburg und Eschenburg wurden am Donnerstag in den Parlamenten eine Planungsvereinbarung zwischen Hessen Mobil und den Kommunen vorgestellt.

Sie sieht grundsätzlich vor, dass die betroffenen Kommunen die Planung übernehmen und dabei von der Straßenbauverwaltung unterstützt werden.

Ohne zusätzliches Fachpersonal werde das allerdings nicht gehen, machte Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU) deutlich. Im Eschenburger Parlament war man sich einig, dass solche Personalfragen noch nicht zu entscheiden seien. Lotz erklärte, dass man noch keinerlei Erfahrung mit der Planung einer Ortsumgehung habe, das entsprechende Fachwissen also noch eingekauft werden müsse. Auch sei schon klar, dass die Planungen mit Ärger verbunden seien, da es Bürger geben werde, die künftig stärker betroffen würden.

Kommunen wollen

sich ab Januar abstimmen

Im Januar soll es eine erste Abstimmung der beteiligten Kommunen Dillenburg, Eschenburg und Dietzhölztal sowie der Industrie- und Handelskammer mit Hessen Mobil geben. Dann müssten wichtige Detailfragen zur Planungsvereinbarung geklärt werden, sagte Lotz.