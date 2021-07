Königsnatter züngelt durch Dillenburg

In Dillenburgs Fußgängerzone gefunden und eingefangen: Wem gehört diese Königsnatter? Foto: Polizei Dillenburg

DILLENBURG - Schreck am Vormittag: Gegen 10 Uhr haben Passanten am Mittwoch in der Dillenburger Fußgängerzone eine gefährlich aussehende Schlange entdeckt und der Polizei gemeldet.

Als die Beamten am Fundort in der Hauptstraße eintrafen, hatte sich die rund 70 Zentimeter lange Schlange in einem Lichtschacht verkrochen.

Mitarbeiter des Veterinäramts und eine Biologin gaben schließlich Entwarnung: Es handelt sich um eine ungiftige Königsnatter. Sie wurde eingefangen und in den Uckersdorfer Tierpark gebracht.

Die rote Natter mit schwarzen Streifen gehört nicht zu den heimischen Arten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Schlange aus einem Terrarium ausgebüxt oder von ihrem Besitzer einfach ausgesetzt worden ist. Hinweise zur Herkunft der Königsnatter erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70.