Konzepte für den Weg zur Arbeit entwickeln

Mit dem vom Chef mitfinanzierten E-Bike oder Pedelec zur Arbeit - der Lahn-Dill-Kreis bietet Unternehmen eine Beratung an, wie sie die Mobilität ihrer Mitarbeiter optimieren können. Symbolfoto: Christin Klose/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Mit dem Leasing-Fahrrad zur Arbeit oder dank eines Jobtickets entspannter ankommen - damit Arbeitnehmer besser zu Arbeit kommen, bietet der Lahn-Dill-Kreis - in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement - eine gebührenfreie Beratung für Unternehmen an. Es sollen passende Maßnahmen entwickelt, abgestimmt und in einem Mobilitätsplan dokumentiert werden.

Die kostenfreie Beratung umfasst vier aufeinander aufbauende Beratungstermine. Dabei geht es um Möglichkeiten wie das Jobticket, ein Fahrradleasingangebot, ein schadstoffarmer Fahrzeugpool, die Förderung von Fahrgemeinschaften oder eine Mobilitätsberatung der Beschäftigten.

Interessierte können sich bei Laura Mette vom Mobilitätsmanagement des Lahn-Dill-Kreises anmelden - per E-Mail an mobilitaetsmanagement@ lahn-dill-kreis.de oder per Telefon 0 64 41-4 07 13 40. Weitere Informationen gibt es auf www.besserzurarbeit.de.