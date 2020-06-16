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Dienstag, 16.06.2020 - 15:56
2 min

Kosten für Radler-Brücke in Dillenburg explodieren

Der Neubau des eisernen Steges über die Dill sollte ursprünglich 150 000 Euro kosten. Jetzt ist der dreifache Betrag in der Diskussion und die Kosten könnten sogar noch steigen.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Teurer, als gedacht: Nach neuesten Schätzungen soll die Erneuerung der Dillbrücke für Radfahrer und Fußgänger unweit des "Aquarena"-Bades 450 000 Euro kosten. Foto: Frank Rademacher

Teurer, als gedacht: Nach neuesten Schätzungen soll die Erneuerung der Dillbrücke für Radfahrer und Fußgänger unweit des "Aquarena"-Bades 450 000 Euro kosten. Foto: Frank Rademacher

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