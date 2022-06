Krafstoffdiebstahl endet mit Unfall und Flucht in Dillenburg

In der Kasseler Straße in Dillenburg ist es am 13. Juni zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto:VRM

DILLENBURG - Am frühen Abend des 13. Juni tankte ein 36-Jähriger aus Herborn zunächst 160 Liter Diesel an einer Tankstelle in Dietzhölztal, wie die Polizei mitteilt. Anschließend fuhr er, ohne zu bezahlen, in einem Audi nach Dillenburg.

Vor seinem Unfall in der Kasseler Straße in Dillenburg soll der Täter Sprit geklaut haben. (Foto: VRM)

In der Kasseler Straße, in Höhe einer weiteren Tankstelle, missachtete er gegen 18:15 Uhr das Rotlicht einer Ampel und rammte den dort abbiegenden Pkw eines 78-Jährigen aus Dillenburg. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und versuchte, durch die nahe gelegene Dietzhölze zu entkommen. Polizeibeamte waren jedoch schnell vor Ort und konnten ihn nach einer Verfolgung festnehmen. Dafür setzte die Polizei auch einen Diensthund ein.

Der Herborner und der Fahrer des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Weitere Strafverfahren erwarten den Mann, da er keine Fahrerlaubnis hat, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und die Kennzeichen an seinem Audi für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 zu melden.

