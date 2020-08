Kreis unterhält mit Workshops statt mit Freizeiten

"Rund um die Kamera" - so lautet einer der Workshops der Lahn-Dill-Kreis als alternatives Ferienprogramm. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Dillenburg/Haiger/Herborn (red). Corona machte viele Freizeitaktivitäten zunichte, doch die Jugendförderung des Lahn-Dill-Kreises hat umgeplant, um den Kindern ein alternatives Ferienprogramm bieten zu können.

Statt Freizeiten am Heisterberger Weiher, auf der Insel Sylt, in den österreichischen Bergen des Salzburger Landes oder am Strand der spanischen Costa Brava gab es vom 20. bis 24. Juli Workshops für Kinder im alter von acht bis zwölf Jahren.

Eine interessante Woche

mit viel Abwechslung

Mit Themen wie "Rund um die Kamera", "Basteln mit Wolle", "Waldtiere", "Bauen mit Lego" oder "Outdoor-Experimente" wurde den Mädchen und Jungen eine interessante Woche und viel Abwechselung zum Ferienalltag geboten.

Andreas Kreuter, Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt), zu der auch der Fachdienst Kinder- und Jugendförderung gehört, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Programm: "In schwierigen Zeiten, gerade für Familien, die durch eingeschränkte Betreuungsangebote in Kitas und geschlossene Schulen in den vergangenen Monaten zusätzliche Herausforderungen bewältigen mussten, konnten wir einen kleinen Teil zur Entlastung der Eltern beitragen."