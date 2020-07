Kreisel am A-45-Anschluss Herborn-Süd unnötig?

Symbolbild. Foto: Björn Wylezich/Fotolia

HERBORN/WETZLAR/DILLENBURG (jli). Braucht es Kreisverkehre an den beiden Autobahn-Anschlussstellen Herborn-Süd? Die AfD sieht das so und hat im Kreistag beantragt, der Lahn-Dill-Kreis solle sich bei Bund und Land dafür einsetzen.

Es sei eine gefährliche Anschlussstelle, sagte AfD-Fraktionsvorsitzender Lothar Mulch. Insbesondere Linksabbieger, die von der A 45 kommen, hätten Probleme beim Einfädeln in den Verkehr. Auf den Abfahrten komme es deshalb zu Rückstaus. Durch Kreisverkehre könnten diese beiden Abfahrten entschärft werden.

CDU-Kreistagsabgeordneter Jörg Michael Müller, in Herborn Stadtverordnetenvorsteher, forderte: "Lassen Sie die Herborner Kommunalpolitiker das Thema selbst klären." Die Stadt beschäftige sich bereits seit Jahren damit. Außerdem fragte er: "Wo ist die Gefahr?" Es sei kein Unfallschwerpunkt. Die Unfälle passierten 300 Meter entfernt an der Kreuzung vor der Firma Berkenhoff.

Wolfgang Berns (FDP) sah zwar das Problem der Linksabbieger, aber warnte: Hessen-Mobil setze in solchen Fällen nicht auf Kreisverkehre, sondern auf Ampeln. Das habe sich auch an der Bundesstraße bei Eibelshausen gezeigt. Dort hätten sich die Bürger einen Kreisel gewünscht und eine Ampel bekommen. Und er sagte: Durch den aktuellen sechsstreifigen Ausbau der A 45 würden die Knotenpunkte an den Anschlussstellen neu bewertet. "Das ist am Laufen. Ich sehe deshalb aktuell keinen Anlass für eine Intervention des Kreistages."

So stimmte nur die AfD für ihren Antrag, die große Mehrheit des Kreistags lehnte ihn ab.