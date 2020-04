Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill sieht Verbesserungsbedarf

Kreishandwerkermeister Ralf Jeschke sieht noch Regelungslücken im Soforthilfeprogramm von Bund und Land. Foto: Tobi Manges

WETZLAR/DILLENBURG (red). Seit einer Woche läuft das Soforthilfen-Programm von Bund und Land zur Unterstützung von Soloselbstständigen, Freiberuflern und Unternehmen bis 50 Mitarbeitern. Die Resonanz der Handwerksbetriebe im Lahn-Dill-Kreis ist durchwachsen, berichtet Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke.

Während einige Handwerker bereits vom Geldeingang auf dem Firmenkonto berichten, stehen gerade Soloselbstständige und kleine Einzelunternehmen oft vor der Situation, dass sie den Antrag gar nicht stellen können, wenn der größte Teil der Betriebsausgaben, nämlich die Löhne, aufgrund von Kurzarbeit wegfallen und Mieten nicht gezahlt werden müssen, weil sich der Betriebssitz in dem seit mehreren Generationen weitergegebenen Wohn- und Gewerbegebäude befindet oder Mieten beziehungsweise Kredite bereits gestundet wurden.

Einzelunternehmer und Soloselbstständige fallen daher bis jetzt oftmals durch das Raster der Soforthilfen, da die verbleibenden Kosten des Betriebs, nämlich Lebenshaltungskosten des Unternehmers, also der Unternehmerlohn, nicht im Rahmen der Ermittlung eines für die Beantragung der Soforthilfen notwendigen, auf die Corona-Krise zurückzuführenden Liquiditätsengpasses, angesetzt werden dürfen.

"Rechtlich handelt es sich hier nicht um eine Betriebsausgabe, sondern er wird wie eine vorweggenommene Gewinnentnahme betrachtet", erklärt Sascha Prochazka, Leiter der Steuer- und Unternehmensberatungsstelle der Kreishandwerkerschaft auf Nachfrage. Er musste in den letzten Tagen mehrere Gespräche führen, in denen er am Ende davon abraten musste, den Antrag auf Soforthilfe zu stellen. Anders verhält es sich mit dem Gehalt des Geschäftsführers einer Kapitalgesellschaft, wie einer GmbH oder einer UG: Da sich dieses nicht aus dem Gewinn des Unternehmens finanziert, sondern den laufenden Betriebsausgaben zugerechnet wird, kann es bei der Ermittlung des Liquiditätsengpasses einbezogen werden.

"Der Einzelunternehmer ist somit im Moment oft schlechter gestellt als ein Arbeitnehmer, für den es in Deutschland eine umfassende soziale Absicherung gibt. Insbesondere das Kurzarbeitergeld sichert hier zumindest den größten Teil des regelmäßigen Einkommens", sagt Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill.

Immerhin hat sich die Angst vieler Selbstständiger, zunächst ihr Privatkonto zur Beantragung der Soforthilfen aufbrauchen zu müssen, nicht bestätigt. In den häufig gestellten Fragen auf der Webseite des hessischen Wirtschaftsministeriums findet sich die Klarstellung, dass lediglich Betriebsmittel aufgebraucht werden müssen. Dennoch: Die Soforthilfe dient der Vermeidung von Insolvenzen und dem Verlust von Arbeitsplätzen, nicht dem eigenen Lebensunterhalt des Selbstständigen. Dem Einzelunternehmer bleibt daher, wenn kein Geld mehr auf dem privaten Konto vorhanden ist, um den privaten Liquiditätsengpass zu überbrücken, nur die Grundsicherung, also Hartz IV.

"Dies ist ein fatales Signal an alle Selbstständigen, die oft auch bewusst auf die Umwandlung der Firma in eine Kapitalgesellschaft verzichtet haben und eine Herabwürdigung der Leistung und des finanziellen Risikos, das der Selbstständige im Gegensatz zu einem Arbeitnehmer auf sich nimmt. Die Politik ist daher auf jeder Ebene gefordert, diese offensichtlich bestehende Lücke zu schließen", fordert Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke. Jens Rödel, Geschäftsführer der Rödel Konzept & Handwerk GmbH und gleichzeitig Obermeister der Dachdecker-Innung Wetzlar, kritisiert, dass letztendlich die Unternehmen, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, um betriebsnotwendige Investitionen aus Eigenkapital zu finanzieren, jetzt vor dem Nichts stehen und keine staatlichen Soforthilfen für ihre Ausfälle erhalten. "Die Ankündigungen seitens der Politik waren groß und ohne Einschränkungen und die Erwartungen der Selbstständigen sind daher umso größer. Im Moment sieht es so aus, als ob viele enttäuscht werden", sagt er.

Dennoch seien die Soforthilfen und insbesondere deren schnelle Umsetzung zu begrüßen. Sie stellten einen ersten Schritt zur Unterstützung der von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen dar, auf den noch viele weitere folgen müssen. Wichtig sei im Moment, dass die Regelungslücke zulasten der Einzelunternehmer zunächst auf Bundesebene geschlossen werde.