Kreisstraße 48 bei Dillenburg wird saniert

Zum ersten Bauabschnitt gehört auch die lange Steigungsstrecke, beginnend bei dem Reitstall Steinwald, der in den nächsten Wochen von zwei verschiedenen Seiten angefahren werden muss. Foto: Christoph Weber

Dillenburg (red). Ab Mittwoch, 27. Mai, saniert der Lahn-Dill-Kreises unter der Bauleitung von "Hessen-Mobil" auf rund 2,2 Kilometern die Fahrbahn auf der Kreisstraße 48 zwischen Frohnhausen und der Zufahrt Auerhahnhütte. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitte aufgeteilt. Sie dauern bis Ende Juli und kosten rund 305 000 Euro.

Die Fahrbahn ist durch Unebenheiten, Flickstellen und stellenweise Netzrisse beschädigt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite muss die K 48 während der Sanierung voll gesperrt werden.

Für die Fahrbahnerneuerung wird zunächst die alte Asphaltdeckschicht rund vier Zentimeter tief abgefräst. In stärker beschädigten Bereichen muss die Fahrbahn stellenweise etwa zehn Zentimeter tief abgefräst werden. Anschließend werden eine sechs Zentimeter starken Asphaltbinderschicht und eine vier Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht eingebaut. Zudem stehen die Erneuerung der Bankette, das Ausräumen der Entwässerungsgräben und die Anpassung der Feldwegeanschlüsse auf dem Plan.

Deutlich zu erkennen ist auf der Kreisstraße 48 in der Nähe der Auerhahnshütte der Übergang zwischen zwei Fahrbahnvarianten. Foto: Christoph Weber

Im Juli soll die Kreisstraße am Ortseingang von Frohnhausen saniert werden. Foto: Christoph Weber

Zum ersten Bauabschnitt gehört auch die lange Steigungsstrecke, beginnend bei dem Reitstall Steinwald, der in den nächsten Wochen von zwei verschiedenen Seiten angefahren werden muss. Foto: Christoph Weber

Um eine Zufahrt zu den Anliegergrundstücken zu gewährleisten, sind die Arbeiten in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Teil umfasst den Bereich zwischen der Zufahrt zur Auerhahnhütte und dem Reiterhof Steinwald. Er wird voraussichtlich bis Ende Juni fertiggestellt sein. Im Anschluss folgt der zweite Bauabschnitt, der den Bereich zwischen dem Reiterhof und dem Ortseingang von Frohnhausen sowie der Zufahrt zur Schule umfasst. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende der dritten Juliwoche fertiggestellt sein. Die Kosten in Höhe von rund 305 000 Euro werden vom Lahn-Dill-Kreis als Baulastträger der Kreisstraße 48 getragen.

Der Verkehr wird über die B 253 Dillenburg, die B 277 Sechshelden und Haiger, Kreisverkehr Haiger über die L 3044 Rodenbach, Niederroßbach und Oberroßbach, und in Gegenrichtung umgeleitet.

Aufgrund der Sanierung eines Streckenabschnittes auf der K 48 kann die Linie 106 die Goldbachschule in Frohnhausen, aus dem Roßbachtal kommend, nicht nach dem regulären Fahrplan anfahren. Die Abfahrtszeiten zur Schule und die Ankunftszeiten in den Wohnorten verschieben sich aufgrund der notwendigen Umleitungsstrecke.

Auswirkungen auf den Busverkehr

So verschiebt sich beispielsweise die Anfahrt zur ersten Stunde in Rodenbach von 6.52 auf 6.47 Uhr und für die nachfolgenden Ortsteile entsprechend nach vorne.

Die Straßensanierung hat des Weiteren Auswirkungen auf die Linie 103, da die Linien umlaufbedingt zusammenhängen. Für die Grundschule in Haiger bedeutet dies, dass der Bus um 11.56 Uhr nicht nach Steinbach und Kalteiche fährt. Die Schüler aus Steinbach und dem Wohngebiet Kalteiche können daher erst um 12.10 Uhr ab Grundschule Haiger abfahren.

Die Fahrpläne stehen auf der Homepage der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil . Bei Fragen steht auch die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter 06441-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.