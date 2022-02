Krieg in der Ukraine: Gemeinden im Dillgebiet rufen zu Gebeten

Herborns evangelische Stadtkirche: Auch ihre Glocken läuten ab sofort täglich ab 12 Uhr. Archivfoto: Holger-J. Becker-von Wolff

DILLENBURG/HERBORN - Volker Jung, Präsident der Evangelischen Kirche zu Hessen und Nassau, hat am Donnerstag die evangelischen Christen dazu aufgerufen, angesichts des Angriffs von Russland auf die Ukraine "von heute an und in den nächsten Tagen um 12 Uhr die Glocken zu läuten und für den Frieden zu beten". Kurz darauf teilten erste Kirchengemeinden im Dillgebiet mit, diesem Appell zu folgen.

Jung wird in einer schriftlichen Mitteilung mit den Worten zitiert, das Läuten der Glocken sei ein "Aufruf, innezuhalten und persönlich zu beten". Es sei auch gut, wenn zur Mittagszeit oder auch zu anderen Zeiten am Tag in Friedensandachten gemeinsam gebetet werde.

Herborns evangelische Kirchengemeinde öffnet dafür den Chorraum ihrer derzeit wegen der Dachsanierung eigentlich geschlossenen Stadtkirche für Friedensgebete: Bis Ostern soll es dieses Angebot jeden Freitag um 12 Uhr geben, teilt Pfarrerin Claudia Sattler mit. Jeweils etwa 15 Minuten lang könnten Interessierte dort gemeinsam beten, singen oder auch einfach schweigen.

Die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg lädt ab sofort für mittags um 12 Uhr zum persönlichen Gebet in ihre offene Stadtkirche ein. Zudem läuten dort zur Mittagsstunde die Glocken für den Frieden.

In Ballersbach bittet die evangelische Kirchengemeinde freitags um 18.30 Uhr zu Friedensgebeten in ihr Gotteshaus. Auch dort wird mittags für den Frieden geläutet.

Die evangelische Kirchengemeinde von Hirzenhain lädt für Freitag, 25. Februar, um 18 Uhr in ihre Kirche zum Friedensgebet ein. Am Freitag kommender Woche, 4. März, findet ab 18 Uhr ein Friedensgebet in der evangelischen Kirche in Simmersbach statt.

Hörbachs evangelische Kirchengemeinde läutet ab sofort jeden Tag ab 12 Uhr für jeweils fünf Minuten die Glocken an ihren Kirchen in Hörbach, Hirschberg und Guntersdorf für den Frieden. "Wir rufen damit angesichts des Krieges in der Ukraine alle Mitmenschen auf, für neuen Frieden zu beten", teilt Pfarrer Thomas Gessner mit.