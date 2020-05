Kriegsende 1945 im Dillgebiet: Die Erinnerung bewahren

Am 28. Februar werden die Brücken bei Niederscheld endlich getroffen. Hier liegt die Zufahrtsbrücke zur Adolfshütte zerbrochen im Dillbett. Foto: H.-H. Conrad

Hakenkreuzfahnen säumen den großen Platz vor dem Eschenburgturm zur Einweihungsfeier am 20 Juni 1936. Foto: Heimatmuseum Eschenburg

Noch heute erinnert auf dem alten Teil des Erdbacher Friedhofes ein Gedenkstein an Emmy und Herta Stunz sowie an Ernst Winkel, die am 18. März 1945 bei einem Bombenangriff ums Leben kamen. Foto: Christoph Weber