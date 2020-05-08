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Freitag, 08.05.2020 - 09:00
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Kriegsende 1945 im Dillgebiet: Die Erinnerung bewahren

Am 8. Mai 1945 hat mit der Kapitulation des Deutschen Reichs der Zweite Weltkrieg geendet. Auch unsere 24-teilige Serie "Die letzten Kriegswochen - vor 75 Jahren im Dillgebiet" endet.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Am 28. Februar werden die Brücken bei Niederscheld endlich getroffen. Hier liegt die Zufahrtsbrücke zur Adolfshütte zerbrochen im Dillbett. Foto: H.-H. Conrad

Am 28. Februar werden die Brücken bei Niederscheld endlich getroffen. Hier liegt die Zufahrtsbrücke zur Adolfshütte zerbrochen im Dillbett. Foto: H.-H. Conrad

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Fotos
Am 28. Februar werden die Brücken bei Niederscheld endlich getroffen. Hier liegt die Zufahrtsbrücke zur Adolfshütte zerbrochen im Dillbett. Foto: H.-H. Conrad

Am 28. Februar werden die Brücken bei Niederscheld endlich getroffen. Hier liegt die Zufahrtsbrücke zur Adolfshütte zerbrochen im Dillbett. Foto: H.-H. Conrad

Hakenkreuzfahnen säumen den großen Platz vor dem Eschenburgturm zur Einweihungsfeier am 20 Juni 1936. Foto: Heimatmuseum Eschenburg

Hakenkreuzfahnen säumen den großen Platz vor dem Eschenburgturm zur Einweihungsfeier am 20 Juni 1936. Foto: Heimatmuseum Eschenburg

Noch heute erinnert auf dem alten Teil des Erdbacher Friedhofes ein Gedenkstein an Emmy und Herta Stunz sowie an Ernst Winkel, die am 18. März 1945 bei einem Bombenangriff ums Leben kamen. Foto: Christoph Weber

Noch heute erinnert auf dem alten Teil des Erdbacher Friedhofes ein Gedenkstein an Emmy und Herta Stunz sowie an Ernst Winkel, die am 18. März 1945 bei einem Bombenangriff ums Leben kamen. Foto: Christoph Weber

Ein Bild der Zerstörung: Im März 1945 hat es die Obere Pfarrstraße in Haiger hart getroffen. Foto: Archiv Dill-Zeitung

Ein Bild der Zerstörung: Im März 1945 hat es die Obere Pfarrstraße in Haiger hart getroffen. Foto: Archiv Dill-Zeitung

Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv Dill-Zeitung

Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv Dill-Zeitung

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DIE AUTOREN

An dieser 24-teiligen Serie "Die letzten Kriegswochen - vor 75 Jahren im Dillgebiet" mitgewirkt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Mark Adel, Hannelore Benz, Erich Cuntz, Jürgen Heimann, Christian Hoge, Volker Lommel, Nina
Paeschke, Frank Rademacher und Christoph Weber.

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