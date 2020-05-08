Freitag, 08.05.2020 - 09:00
2 min
Kriegsende 1945 im Dillgebiet: Die Erinnerung bewahren
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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DIE AUTOREN
An dieser 24-teiligen Serie "Die letzten Kriegswochen - vor 75 Jahren im Dillgebiet" mitgewirkt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Mark Adel, Hannelore Benz, Erich Cuntz, Jürgen Heimann, Christian Hoge, Volker Lommel, Nina
An dieser 24-teiligen Serie "Die letzten Kriegswochen - vor 75 Jahren im Dillgebiet" mitgewirkt haben (in alphabetischer Reihenfolge): Mark Adel, Hannelore Benz, Erich Cuntz, Jürgen Heimann, Christian Hoge, Volker Lommel, Nina
Paeschke, Frank Rademacher und Christoph Weber.
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