Kriegsende im Dillkreis: Geschichten, die wir nie vergessen dürfen

Mit einem solchen Tiger-Kampfpanzer hielt eine deutsche Einheit vor 75 Jahren den amerikanischen Vormarsch in Eibelshausen für einen Tag auf. Foto: Archiv

DILLKREIS - Der Zweite Weltkrieg ist kein abstraktes geschichtliches Ereignis. Der Schrecken der Kämpfe zeigte sich vor 75 Jahren auch im Dillkreis - vor unseren Haustüren.

In unserer Serie haben wir einige Geschichten erzählt, die der Krieg in seinen letzten Monaten im Dillkreis geschrieben hat. Sie sollen abbilden, welches Leid mit dem Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges verbunden war. Menschen starben überall, jeden Tag - Unschuldige, Täter und Opfer. Nicht irgendwo weit entfernt, sondern direkt in unserer Heimat.

