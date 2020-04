Kriminalstatistik: Wie sicher ist der Lahn-Dill-Kreis?

Die Kriminalstatistik für den Lahn-Dill-Kreis weist für das vorige Jahr 8781 Straftaten im Kreisgebiet aus, am häufigsten Diebstähle. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

DILLENBURG/WETZLAR. Wie groß ist das Risiko, im Lahn-Dill-Kreis Opfer einer Straftat zu werden? Deutlich geringer als in vielen anderen hessischen Landkreisen. Das geht aus der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr hervor, die Polizeidirektion Lahn-Dill hat sie am Freitag veröffentlicht.

Die Statistik weist für das vorige Jahr 8781 Straftaten im Kreisgebiet aus, am häufigsten Diebstähle (30 Prozent). Das sind 3454 Taten pro 100 000 Einwohner. Im hessischen wie auch im mittelhessischen Vergleich zeigt sich: Anderswo sind diese Zahlen im Verhältnis zur Einwohnerzahl höher, in Frankfurt sogar um mehr als das Vierfache (siehe Infokasten). Polizeidirektor Siegfried Schulz erklärt: "Die Menschen im Lahn-Dill-Kreis leben in einer der sichersten Regionen in Hessen."

SICHERHEIT Wie sicher der Lahn-Dill-Kreis im Vergleich zu anderen Regionen ist, verdeutlicht die sogenannte Häufigkeitszahl (Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner). Im Lahn-Dill-Kreis wurden vergangenes Jahr laut Kriminalstatistik insgesamt 8781 Straftaten begangen - 3454 pro 100 000 Einwohner. Häufigkeitszahlen im hessischen Vergleich: Lahn-Dill-Kreis: 3454 Marburg-Biedenkopf: 4166 Wetteraukreis: 3467 Frankfurt: 15 194 Offenbach: 7711 Hessen gesamt: 5823 Polizeipräsidium Mittelhessen (Landkreise Lahn-Dill, Gießen, Marburg-Biedenkopf und Wetterau): 3972 (ausländerrechtliche Verstöße rausgerechnet, da in Gießen die hessische Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge ist und dort fast zwangsläufig jeder Flüchtling illegal einreist und so eine Straftat begeht)

Von den 8781 Straftaten klärte die Polizei rund zwei Drittel auf. Aber: Die Kriminalstatistik zeigt nur das sogenannte Hellfeld, also die Taten, die der Polizei bekannt werden, weil sie zum Beispiel angezeigt werden. Wie groß das Dunkelfeld ist, wie viele Taten also zudem unbemerkt geschehen, das bleibt unbekannt. Die Kriminalstatistik sei somit kein exaktes Abbild der tatsächlichen Kriminalität, räumt die Polizei ein.

Ein Überblick über die bekannt gewordenen Straftaten (beziehungsweise Versuche): Die Polizei verzeichnete vergangenes Jahr 334 Gewalttaten (unter anderen Mord, Tötungen, Raub, gefährliche und schwere Körperverletzungen, Sexualdelikte). Davon seien 85,9 Prozent aufgeklärt worden. Dreiviertel dieser Taten seien gefährliche oder schwere Körperverletzungen gewesen. Gefährliche Körperverletzungen bedeutet: Die Taten wurden mit einer Waffe oder einem Werkzeug begangen. Schwere Körperverletzungen setzen bestimmte Folgen der Tat voraus, zum Beispiel eine Erblindung oder der Verlust eines Körpergliedes.

Morde, Tötungen

15 sogenannte Straftaten gegen das Leben sind in der Statistik ausgewiesen, also Morde, Tötungen (inklusive Mord- und Totschlagsversuche) sowie fahrlässige Tötungen. Lag die Aufklärungsquote in der Vergangenheit meist bei über 90 Prozent, so betrug sie voriges Jahr nur 60 Prozent. Warum? Unter den 15 Taten seien auch Ermittlungen wegen vier Mordversuchen aus dem Jahr 2017 gewesen, die bisher nicht aufgeklärt wurden. Damals hatte ein Täter auf Parkplätzen an der Autobahn 45 die Planen von Lastwagen angezündet, während die Fahrer in den Lkw-Kabinen schliefen.

Raubüberfälle

46 Raubüberfälle beziehungsweise räuberische Erpressungen (Erpressungen mit Gewalt bzw. Androhung von Gewalt) wurden vergangenes Jahr im Lahn-Dill-Kreis begangen. 2018 waren es noch 68 Delikte. Die Aufklärungsquote betrug 84,8 Prozent.

Körperverletzungen

Die Zahl der Körperverletzungen stieg laut Polizei um 31 Fälle auf 924 Taten. Darunter 248 gefährliche und schwere Körperverletzungen. In neun Fällen ermittelte die Polizei wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen, also unter anderem wegen Kindesmisshandlungen. 93 Prozent der gesamten Körperverletzungsdelikte wurden aufgeklärt.

Diebstähle

Den größten Anteil der Straftaten im Lahn-Dill-Kreis machten die Diebstähle aus: insgesamt 2594. Das sind knapp 30 Prozent der gesamten Straftaten im vorigen Jahr.

Davon waren 1711 sogenannte einfache Diebstähle, darunter wiederum etwa ein Viertel Ladendiebstähle (insgesamt 491). Von diesen "einfachen Diebstählen" klärte die Polizei 45,2 Prozent auf, von den Ladendiebstählen 96,1 Prozent.

Unter den Diebstählen registrierten die Beamten zudem 188 Wohnungseinbruchsdiebstähle. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle sei es beim versuchten Einbruch geblieben, die Täter gelangten nicht in die Wohnungen beziehungsweise zogen ohne Diebesgut ab. Fazit der Polizei: "Das macht deutlich, dass durch geeignete Sicherheitstechnik und einer aufmerksamen Nachbarschaft dem Einbruch wirkungsvoll ein Riegel vorgeschoben werden kann."

Die Zahl der Einbrüche sinkt laut Statistik seit 2016 kontinuierlich. Von 350 Taten, über 272 und 207 auf 188 im vergangenen Jahr.

Zuletzt wurden 20,7 Prozent der Wohnungseinbrüche aufgeklärt. In den vergangenen beiden Jahren lag die Aufklärungsquote bei jeweils rund zwölf Prozent, in den Jahren davor auch schon bei 23 und maximal 26 Prozent. Der Leiter der Kriminalinspektion Lahn-Dill, Polizeirat Daniel Bermbach: "Wir werden in unseren Anstrengungen nicht nachlassen und alle rechtlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung dieser Delikte voll ausschöpfen. Wer in fremde Wohnungen einsteigt und mitunter erheblich traumatisierte Opfer zurücklässt, der muss mit aller Härte des Gesetzes rechnen."

Und die Polizei weist darauf hin, wie wichtig bei der Aufklärung der Einbrüche Hinweise und Meldungen über "ungewöhnliche Situationen" aus der Bevölkerung seien. Die Bürger sollten auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in ihrer Nachbarschaft achten und sich nicht scheuen unter der Notrufnummer 110 sofort die Polizei zu verständigen.

Außerdem rät die Polizei Wohnungseigentümern zu einer kostenlosen Beratung in Sachen Einbruchsschutz. Im Lahn-Dill-Kreis könnten Termine mit dem kriminalpolizeilichen Berater Michael Michel unter (02771) 907-122 vereinbart werden.

Neben den Wohnungseinbrüchen gab es voriges Jahr im Lahn-Dill-Kreis noch 130 Einbrüche in gewerbliche Objekte wie Büros und Werkstätten. Hier klärte die Polizei 33,8 Prozent der Taten auf.

Sachbeschädigungen

Die Zahl der Sachbeschädigungen stieg leicht um 42 Taten auf 948. Oft ließen Täter im Schutz der Dunkelheit oder angetrunken ihren Aggressionen freien Lauf, beschädigten dann im öffentlichen Raum beispielsweise Parkbänke, sprühten Graffiti, oder träten Spiegel von geparkten Autos ab. 25,9 Prozent der gemeldeten Sachbeschädigungen hat die Polizei aufgeklärt.

Vermögensdelikte

1865 Vermögens- und Fälschungsdelikte wurden vergangenes Jahr bei der Polizei angezeigt, darunter 1339 Betrugsfälle, darunter wiederum 575 Fälle von Waren- und Warenkreditbetrug - also Fälle, bei denen Ware im Internet gekauft werde, aber der Händler nicht liefere oder der Käufer nicht zahle. Käufer fielen hierbei auch auf Fake-Shops herein, die angebliche Ware zu Schnäppchenpreisen anbieten. Dennoch stellt die Polizei eine positive Tendenz fest: Verbraucher agierten bei solchen Geschäften im Internet nicht mehr so leichtgläubig wie in der Vergangenheit.

Außerdem erwischte die Polizei im vergangenen Jahr 145 Schwarzfahrer.

Die Aufklärungsquote bei den vermögens- und Fälschungsdelikten betrug 75 Prozent.

Drogenkriminalität

Die Polizei stellte insgesamt 789 Fälle von Rauschgiftkriminalität fest, 34 Fälle weniger als noch im Jahr davor. Die meisten Delikte stünden im Zusammenhang mit Cannabisprodukten, gefolgt von Amphetamin und Kokain. Die Polizei klärte 96,7 Prozent der Fälle auf.

Im vorigen Jahr sind nach Angaben der Polizeidirektion im Lahn-Dill-Kreis Polizeibeamte in 46 Fällen körperlich angegriffen worden. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte heißt das Delikt laut Strafgesetzbuch. Polizeidirektor Siegfried Schulz stellt zunehmend einen "mangelnden Respekt vor der Polizei" fest und dass Beamte bedrängt würden. Diese Übergriffe spiegele die Kriminalstatistik allerdings nicht wider.

Unter den Tatverdächtigen waren laut Polizei 24 Männer und acht Frauen. Darunter seien Jugendliche, Heranwachsende sowie Menschen in den Zwanzigern bis hin zu über 60-Jährigen.